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Новости Нижнего Тагила

Заморозки и усиление ветра ожидаются в Свердловской области с 15 по 18 мая

15 мая 2018, 22:30Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,заморозки,ураган,усиление ветра,экстренное предупреждение,метеорологи
С 15 по 18 мая в Свердловской области ожидаются заморозки и усиление ветра до 21-26 м/с. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Нижний Тагила, ночью и утром с 16 по 18 мая в Свердловской области местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -5.

Также метеорологи предупреждают об усилении ветра вечером 15 мая и ночью 16 мая до 21-26 м/с.

Во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций жителей Нижнего Тагила просят быть осторожными.

Редакция TagilCity напоминает о правилах поведения во время урагана.
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