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Заморозки и усиление ветра ожидаются в Свердловской области с 15 по 18 мая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заморозки и усиление ветра ожидаются в Свердловской области с 15 по 18 мая

15 мая, 22:30Здоровье и экология
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