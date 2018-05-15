Заморозки и усиление ветра ожидаются в Свердловской области с 15 по 18 мая
15 мая, 22:30Здоровье и экология
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С 15 по 18 мая в Свердловской области ожидаются заморозки и усиление ветра до 21-26 м/с.
Сюжеты: Нижний Тагил
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Нижний Тагила, ночью и утром с 16 по 18 мая в Свердловской области местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -5.
Также метеорологи предупреждают об усилении ветра вечером 15 мая и ночью 16 мая до 21-26 м/с.
Во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций жителей Нижнего Тагила просят быть осторожными.
Редакция TagilCity напоминает о правилах поведения во время урагана.
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