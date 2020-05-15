Бессимптомных больных COVID-19 в Свердловской области помещают в обсерватор
58 инфицированных коронавирусом жителей Свердловской области, у которых нет явных симптомов заболевания, поместили на карантин в обсерватор. Об этом на брифинге 15 мая заявил замгубернатора Павел Креков.
В настоящий момент все больные проходят профилактическое лечение. В случае ухудшения самочувствия, их госпитализируют.
По данным властей региона в области без симптомов коронавирус протекает у 600-700 человек. Таких людей переводят на изоляцию в специальные обсервации.
Это закрытые прoстранства, в котoрых будет обеспечена безопаснoсть для пребывающегo там персонала, c «грязными» и «чистыми» зoнами. Оттуда невозмoжнo будет просто так уйти. Перевoд бессимптомных пациентoв позволит разгрузить кoйки, добавил Креков.
Основная масса бессимптомных больных не будет находится на изоляции дома – в большинстве граждане не соблюдают режим самоизоляции, поэтому остаётся риск заражения от них других людей. Такие меры, по словам замгубернатора, будут введены во всех городах области.
На 15 в Свердловской области зарегистрировано 104 новых больных коронавирусом, в Нижнем Тагиле – три человека. Общее количество заражённых – 2 466 случаев.