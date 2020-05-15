Медики Нижнего Тагила и Качканара получили 22,5 миллиона рублей на покупку СИЗ

Так больницы Берёзовского, Ревды и Режа получили по два автомобиля для выездной работы, которой во время пандемии стало больше. Кроме того, два медучреждения Краснотурьинского межмуниципального центра получили новые машины скорой помощи. Еще две больницы Северного округа получили аппараты ИВЛ.

Также в медицинские учреждения поставляются средства защиты. Городская больница Асбеста получила 500 защитных костюмов для врачей-инфекционистов, а Нижний Тагил и Качканар получил 22,5 миллиона рублей на приобретение средств защиты.

Городская больница и станция скорой медицинской помощи Каменска-Уральского получила 162 тысячи защитных масок, еще 25 тысяч масок было передано Полевской ЦГБ.