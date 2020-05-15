В Нижнем Тагиле еще у троих жителей подтвержден коронавирус

Количество выздоровевших по-прежнему составляет 13 человек, а также не зарегистрировано ни одного летального случая.

Ранее стало известно, что в инфекционной больнице Нижнего Тагила лечится от коронавируса 106 пациентов. Это связано с тем, что в учреждение доставляют заболевших их других городов.