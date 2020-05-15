В Нижнем Тагиле еще у троих жителей подтвержден коронавирус
Сегодня, 13:03Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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На территории Нижнего Тагила за последние сутки выявлено три новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания в Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Таким образом, количество заболевших в городе составляет 64 человека.
Количество выздоровевших по-прежнему составляет 13 человек, а также не зарегистрировано ни одного летального случая.
Ранее стало известно, что в инфекционной больнице Нижнего Тагила лечится от коронавируса 106 пациентов. Это связано с тем, что в учреждение доставляют заболевших их других городов.
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