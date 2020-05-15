В онкоцентре Екатеринбурга зафиксировали первый случай COVID-19 у пациента

По информации издания, пациент госпитализирован в больницу № 40. Также, по словам источника, люди, больные раком, больше подвержены коронавирусу из-за лечения, которое подрывает иммунитет.

В онкодиспансере на карантин закрыты отделения урологии и химиотерапии. В оперштабе по борьбе с заболеванием информацию пока не прокомментировали.