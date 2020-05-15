В России количество зараженных коронавирусом достигло 262 тысяч человек
Сегодня, 12:44Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За минувшие сутки в России было подтверждено 10 598 новых случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Из них у 4504 пациентов заболевание протекает в бессимптомной форме. Все они являются контактными лицами.
Кроме того, увеличилось количество выздоровевших. Оно составляет 58 226 человек, из них за последние сутки выписано из больниц 4696 человек.
Также за сутки скончались 113 пациентов. За весь период с начала пандемии скончались 2418 пациентов.
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