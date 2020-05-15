В Свердловской области число зараженных COVID-19 составляет почти 2,5 тысячи человек

Так, вирус подтвержден у жителей Екатеринбурга, Асбеста, Арамильского городского округа, Артемовского, Березовского, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Камышлова, Невьянска, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Сухого лога, Полевского, Сысертского городского округа.

Также в статистике учитывается четыре случая заболевания жителей других регионов России.

Кроме того, подтвержден еще один летальный случай от коронавируса. В общей сложности количество скончавшихся от болезни составляет пять человек.

Всего в области зафиксировано 2 466 случаев заболевания.

По последним данным количество выздоровевших пациентов составило 626 человек, из них за последние сутки выздоровело 52 человека.

Также оперативный штаб сообщает, что у 17 пациентов состояние расценивается как тяжелое, еще у 64 состояние средней тяжести.