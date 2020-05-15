В Свердловской области для лечения COVID-19 в два раза увеличили количество коек
Сегодня, 19:10Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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По поручению губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области увеличено количество коек для больных коронавирусом до 5838, пишет «Уральский Меридиан».
Сюжеты: Коронавирус
Дополнительные места созданы для инфицированных средней тяжести. При этом часть коек оборудуют аппаратами ИВЛ.
На начало мая в регионе было подготовлено 2897 мест для больных COVID-19, из них 1013 – с аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Чтобы коечный фонд не был сильно загружен, выделили дополнительные койки.
С учётом увеличения койкомест загруженность медицинских организаций, работающих с инфицированными коронавирусом, составляет 44,5%.
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