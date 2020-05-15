«Водоканал-НТ» закупит коагулянт для очистки воды на 112 миллионов рублей
Сегодня, 09:48Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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ООО «Водоканала-НТ» разместил закупку на поиск подрядчика для поставки 2,4 тысячи тонн гидроксохлорида алюминия в качестве коагулянта для очистки воды. Сумма контракта — 112,2 миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно документации закупки, товар должен работать без применения флокулянтов (средства для химической обработки воды), в том числе при температуре воды от +1 до +5 градусов.
В ходе аукциона была подана одна заявка от ООО «Терра». По решению комиссии, «Водоканалу-НТ» рекомендовано заключить договор с единственным участником торгов. Сумма контракта была снижена на три миллиона рублей.
Напомним, в начале года «Водоканал-НТ» искал подрядчика на поставку жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды на трех гидроузлах Нижнего Тагила. Начальная стоимость закупки составила 30,5 миллиона рублей. Аукцион не состоялся, поскольку к участию заявилась одна организация — ООО «Водоканал-Сервис».
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