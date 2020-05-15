«Водоканал-НТ» закупит коагулянт для очистки воды на 112 миллионов рублей

Согласно документации закупки, товар должен работать без применения флокулянтов (средства для химической обработки воды), в том числе при температуре воды от +1 до +5 градусов.

В ходе аукциона была подана одна заявка от ООО «Терра». По решению комиссии, «Водоканалу-НТ» рекомендовано заключить договор с единственным участником торгов. Сумма контракта была снижена на три миллиона рублей.