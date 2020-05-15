За прошедшую неделю в Свердловской области снизился прирост заболевших COVID-19

В Свердловской области уровень прироста заболевших составил 56% (882 новых случая). Неделей ранее он составлял 69%. Таким образом, этот показатель снизился на 13%.

Максимальное сокращение произошло в ЯНАО. Неделей ранее он равнялся 105%, сейчас — 47%. Также снижение прироста снизился в Тюменской области — с 60% до 50%.