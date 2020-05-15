За прошедшую неделю в Свердловской области снизился прирост заболевших COVID-19
Сегодня, 23:07Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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За неделю с 9 по 15 мая в половине регионов УрФО снизился уровень прироста заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает «Уралинформбюро» со ссылкой на Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Сюжеты: Коронавирус
В Свердловской области уровень прироста заболевших составил 56% (882 новых случая). Неделей ранее он составлял 69%. Таким образом, этот показатель снизился на 13%.
Максимальное сокращение произошло в ЯНАО. Неделей ранее он равнялся 105%, сейчас — 47%. Также снижение прироста снизился в Тюменской области — с 60% до 50%.
В ХМАО-Югре и в Курганской области наблюдается повышение прироста заболеваемости.
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