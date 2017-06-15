375 нарушений было выявлено в детских лагерях Свердловской области с начала сезона

Так, в ходе проверок было выявлено 375 нарушений в 134 лагерях. Самым частым из них стало несоблюдение санитарных требований в столовых. Кроме того, персонал проходил медосмотры в нарушенные сроки. Вода не соответствовала нормам качества, а на окнах не было москитных сеток для защиты от насекомых, передает пресс-служба ведомства.