5 грузовиков бытового мусора было собрано в ходе экологической акции возле Висимского заповедника (ФОТО)
15 июня 2017, 17:00Здоровье и экология
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За два часа работы школьники, их руководители и работники Висимского заповедника собрали пять КамАЗов мусора на территории около Висимского заповедника.
Сотрудники Висимского заповедника совместно со школьниками и их руководителями провели экологическую акцию «Чистота природы - чистота души».
В четырех километрах от Кировграда вдоль дороги Кировград – Карпушиха участники акции собирали бытовой мусор.
На данной территории добровольцы собрали пять КамАЗов различного мусора. Вот так комментируют ситуацию волонтеры из кировградского экоклуба «Родники»:
Кучи мусора, доски, автомобильные покрышки и даже старый диван - вот из чего создали свалку в живописном месте жители.
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Фото: Висимский заповедник
По словам сотрудников заповедника, скопление мусора опасно тем, что может спровоцировать появление крыс и энцефалитных клещей.
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