5 грузовиков бытового мусора было собрано в ходе экологической акции возле Висимского заповедника (ФОТО)

Сотрудники Висимского заповедника совместно со школьниками и их руководителями провели экологическую акцию «Чистота природы - чистота души».

В четырех километрах от Кировграда вдоль дороги Кировград – Карпушиха участники акции собирали бытовой мусор.

На данной территории добровольцы собрали пять КамАЗов различного мусора. Вот так комментируют ситуацию волонтеры из кировградского экоклуба «Родники»:

Кучи мусора, доски, автомобильные покрышки и даже старый диван - вот из чего создали свалку в живописном месте жители.

Фото: Висимский заповедник

По словам сотрудников заповедника, скопление мусора опасно тем, что может спровоцировать появление крыс и энцефалитных клещей.