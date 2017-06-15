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5 грузовиков бытового мусора было собрано в ходе экологической акции возле Висимского заповедника (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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5 грузовиков бытового мусора было собрано в ходе экологической акции возле Висимского заповедника (ФОТО)

15 июня 2017, 17:00Здоровье и экология
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