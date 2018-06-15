Два случая бешенства зарегистрированы в Хабаровском крае
15 июня, 08:00Здоровье и экология
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В Хабаровском крае зарегистрированы два случая бешенства. К ветеринарам в разное время поступили агрессивные лисицы, которые после пребывания в изоляции через двое суток скончались. У хищниц было лабораторно выявлено бешенство.
Первый случай произошёл в начале лета. Один из жителей села Заозёрного встретил на участке лису, которая вступила в драку с домашним псом. Мужчина вскоре привёз животных к ветеринару: после карантина лиса скончалась, а у собаки симптомы заболевания не проявились. Медики отметили, что домашний пёс не заразился во многом потому, что в течение долгих лет его прививали от бешенства.
Во втором случае агрессивная лисица, забегавшая в подворья, попала в руки охотников. Те доставили её к специалистам в Хабаровск. После карантина животное также погибло.
Медики призывают не заниматься самолечением в случае контакта с животным: всегда необходимо обращаться в больницу, передаёт издание «Восток-медиа».
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