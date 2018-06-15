Два случая бешенства зарегистрированы в Хабаровском крае

Первый случай произошёл в начале лета. Один из жителей села Заозёрного встретил на участке лису, которая вступила в драку с домашним псом. Мужчина вскоре привёз животных к ветеринару: после карантина лиса скончалась, а у собаки симптомы заболевания не проявились. Медики отметили, что домашний пёс не заразился во многом потому, что в течение долгих лет его прививали от бешенства.