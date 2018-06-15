Нечистоты попадают в реку: очистные сооружения Кушвы не работают (ФОТО)
15 июня, 12:50Здоровье и экология
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Очистные сооружения города Кушвы не работают. Грязная вода попадает в реку Салду.
Сюжеты: Кушва
Вход на территорию очистных сооружений Кушвы закрыт железными воротами, территория охраняется собаками.
Обойдя забор можно попасть на место, где очистные сооружения с двух сторон окружены грязным болотом. От очистных сооружений в лес идет канава длиной около полутора километров, вода попадает в реку Салда.
Неприятный запах от этого места распространяется на километр, сообщает «Мой город».
У нас очистные вообще не работают, чебака в болотце не стало, к Шламовому летом можно только в противогазе подъехать. Года три назад в прудике на Южном поселке только-только мелкий карась появился. Рыба погибла, и вся отрава утекла в городской пруд комментирует ситуацию один из жителей города.
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Фото: «Мой город»
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