Теплая и дождливая погода ожидает тагильчан на следующей неделе

По сообщениям синоптиков, в понедельник, 18 июня, тагильчан ждет потепление до +16 градусов, ветер - 12 м/с, возможны небольшие дожди.

Во вторник, 19 июня, потеплеет до +21 градуса днем, в ночные часы столбик термометра остановится на отметке +13 градусов. Ветер - 13 м/с. Возможны осадки в виде дождя.

Среда, 20 июня, станет самым теплым днем недели. Так, днем ожидается +22 градуса и +10 – ночью. Ветер до 5 м/с. Переменная облачность, без осадков.

В четверг, 21 июня, вновь станет немного прохладнее, столбик термометра в дневное время не поднимется выше +19 градусов, ночью ожидается 12 градусов выше нуля. Переменная облачность и осадки в виде дождя.

Напомним, что на ближайшие выходные синоптики обещали тагильчанам похолодание и дожди.