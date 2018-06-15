Теплая и дождливая погода ожидает тагильчан на следующей неделе
15 июня, 10:00Здоровье и экология
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После прохладных выходных тагильчан ожидает потепление, на следующей неделе воздух прогреется до +22 градусов. При этом не исключены осадки в виде дождя.
Сюжеты: Нижний Тагил
По сообщениям синоптиков, в понедельник, 18 июня, тагильчан ждет потепление до +16 градусов, ветер - 12 м/с, возможны небольшие дожди.
Во вторник, 19 июня, потеплеет до +21 градуса днем, в ночные часы столбик термометра остановится на отметке +13 градусов. Ветер - 13 м/с. Возможны осадки в виде дождя.
Среда, 20 июня, станет самым теплым днем недели. Так, днем ожидается +22 градуса и +10 – ночью. Ветер до 5 м/с. Переменная облачность, без осадков.
В четверг, 21 июня, вновь станет немного прохладнее, столбик термометра в дневное время не поднимется выше +19 градусов, ночью ожидается 12 градусов выше нуля. Переменная облачность и осадки в виде дождя.
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