Плановые контейнерные площадки появились на интерактивной карте ТКО Нижнего Тагила
Сегодня, 19:59Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле в июле 2020 «Облкоммунэнерго» планирует разместить 40 специализированных контейнерных площадок для ТКО. TagilCity.ru отметило их на интерактивной карте.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Около двух десятков контейнерных площадок были размещены еще в 2019 году, а на 2020 год запланировано обустройство еще 40.
Голубым цветом на карте отмечены площадки размещенные АО «Облкоммунэнерго» в прошлом году, а фиолетовым — запланированные на июль 2020 года.
Кроме того, компания «Рифей» продолжает устанавливать новые контейнерные площадки в городе. Так, за 2019 и начало 2020 года их появилось больше 260. На интерактивной карте указано расположение каждой из них.
Интерактивная карта контейнеров под ТКО в Нижнем Тагиле
Карта регулярно обновляется, на нее добавляются новые объекты.
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