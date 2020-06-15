Плановые контейнерные площадки появились на интерактивной карте ТКО Нижнего Тагила

Около двух десятков контейнерных площадок были размещены еще в 2019 году, а на 2020 год запланировано обустройство еще 40.

Голубым цветом на карте отмечены площадки размещенные АО «Облкоммунэнерго» в прошлом году, а фиолетовым — запланированные на июль 2020 года.

Кроме того, компания «Рифей» продолжает устанавливать новые контейнерные площадки в городе. Так, за 2019 и начало 2020 года их появилось больше 260. На интерактивной карте указано расположение каждой из них.

Интерактивная карта контейнеров под ТКО в Нижнем Тагиле