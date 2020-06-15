В Нижнем Тагиле качество воды из 172 источников проверит челябинская компания
Сегодня, 16:35Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле и селах качество воды в 172 источниках исследует челябинская компания. Итоги конкурса опубликованы на сайте госзакупок.
Сюжеты: Нижний Тагил
Лабораторные исследования качества воды в источниках нецентрализованного водоснабжения проведет компания из Челябинска ООО «Уралстройлаб».
Начальная стоимость работ, согласно конкурсу составляла 724,4 тысячи рублей. Однако компания понизила ее до 424 тысяч рублей.
Пробы будут взяты как на территории города, так и в 20 селах и деревнях. Из каждого источника планируется взять по одной пробе. Так, будут проведены проверки на запах, мутность, цвет, жесткость и другие параметры.
Все работы должны быть проведены с 1 июля по 15 августа.
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