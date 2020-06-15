В России от коронавируса скончались больше семи тысяч человек

Таким образом, общее количество заболевших составило 537 210 человек.

За сутки из больниц по выздоровлению выписано 4489 пациентов, а общее количество выздоровевших составляет 284 539 человек.

Кроме того, в течение суток зарегистрировано 143 летальных случая от инфекции. В общей сложности за время пандемии скончались 7091 человек.