В России от коронавируса скончались больше семи тысяч человек
Сегодня, 12:58Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В России число зараженных коронавирусом за сутки возросло на 8246 человек, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Таким образом, общее количество заболевших составило 537 210 человек.
За сутки из больниц по выздоровлению выписано 4489 пациентов, а общее количество выздоровевших составляет 284 539 человек.
Кроме того, в течение суток зарегистрировано 143 летальных случая от инфекции. В общей сложности за время пандемии скончались 7091 человек.
Напомним, в России регионы начинают поэтапное снятие ограничений после пандемии коронавируса. По всей стране 24 июня планируется проведение парадов в честь 75-летия Победы. На данный момент проводятся репетиции. Кроме того, 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
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