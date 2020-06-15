В Свердловской области общее число зараженных COVID-19 превысило 9,5 тысяч человек
Сегодня, 13:04Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За сутки с 14 по 15 июня в Свердловской области подтверждено 233 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
Новые случаи выявлены в 13 населенных пунктах Свердловской области. Большая часть из них подтверждена в Екатеринбурге. Там у 208 пациентов подтвердилось заболевание.
Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло 9558 человек.
Из больниц за сутки по выздоровлению было выписан 91 пациент, а в общей сложности вылечились 4235 человек.
Кроме того, 90 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 36 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. У 619 человек состояние оценивается как средней тяжести.
За сутки не зарегистрировано ни одного нового летального случая. Общее число скончавшихся пациентов составляет 50 человек.
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