Дожди задержатся в Свердловской области до конца рабочей недели

Дожди задержатся в Свердловской области до конца рабочей недели
Дожди задержатся в Свердловской области до конца рабочей недели
Сегодня, 11:45Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Пасмурная погода с дождями и грозами ожидается в Свердловской области с 15 по 20 июня. Жару к концу рабочей недели сменит прохлада.

По прогнозам синоптиков на этой неделе на Свердловскую область прольются дожди. В ближайшие три дня — с 15 по 17 июня в регионе будет жарко — до +30 днем, возможны грозы и ливни.

В пятницу 18 июня температура воздуха днем не поднимется выше +20 градусов, ветер усилится — с порывами до 18 метров в секунду. В ночные часы будет от +10 до +15 градусов.

Напомним, несмотря на то, что синоптики обещают дожди и грозы, в Свердловской области сохранятся неблагоприятные метеорологические условия. Предупреждение Уралгидрометцентра о смоге действует до 16 июня.

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