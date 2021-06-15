Круглосуточные пункты вакцинации от COVID-19 появятся в Нижнем Тагиле

Напомним, в связи с увеличением роста заболеваемости коронавирусом, в Нижнем Тагиле по приказу Минздрава Свердловской области ГБ№ 1 снова перепрофиловали под инфицированных. Для них организован отдельный приемный покой, размещаться больные будут в малом корпусе стационара.