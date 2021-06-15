Круглосуточные пункты вакцинации от COVID-19 появятся в Нижнем Тагиле

Круглосуточные пункты вакцинации от COVID-19 появятся в Нижнем Тагиле
Круглосуточные пункты вакцинации от COVID-19 появятся в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:48Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Круглосуточные пункты вакцинации от коронавируса планируют организовать в Нижнем Тагиле. Это связано с ростом заболевания инфекцией.

В Нижнем Тагиле откроется круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса. О том, когда он начнет работать, сообщим дополнительно, рассказал редакции TagilCity.ru главврач ГБ№ 1 Александр Павловских.

Он отметил, что на сегодняшний день в городе есть вакцина в достаточном количестве. Еще 2,7 тысячи доз «Спутника-V» прибудет 16 июня.

Сейчас при выписке из всех стационаров Нижнего Тагила организована вакцинация пациентов от COVID-19, отметил главврач.

Напомним, в связи с увеличением роста заболеваемости коронавирусом, в Нижнем Тагиле по приказу Минздрава Свердловской области ГБ№ 1 снова перепрофиловали под инфицированных. Для них организован отдельный приемный покой, размещаться больные будут в малом корпусе стационара.

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