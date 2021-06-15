«Ни один не умер»: главврач ГБ№ 1 Нижнего Тагила рассказал о привитых от COVID-19

«Ни один не умер»: главврач ГБ№ 1 Нижнего Тагила рассказал о привитых от COVID-19
«Ни один не умер»: главврач ГБ№ 1 Нижнего Тагила рассказал о привитых от COVID-19
Сегодня, 14:27Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Главврач ГБ№ 1 Нижнего Тагила Александр Павловских призвал жителей вакцинироваться от коронавируса. По его словам, ни один привитый пациент, попавший в больницу, не умер.

Он отметил, что на сегодняшний день в городе есть все три зарегистрированные вакцины от коронавируса: «Спутник-V», «ЭпиВакКорона», а также вакцина Чумакова.

Все привитые, которые заразились COVID-19 и поступили на лечение, болели в более легкой форме, и ни один из них не умер. Мы, медики, рассматриваем каждую вакцинацию как возможно спасенную жизнь, рассказал редакции TagilCity.ru Александр Павловских.

Главврач пояснил, что сейчас идет подъем заболеваемости, поэтому необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

В период увеличения заболеваемости можно и нужно прививаться. Даже если вы сконтактируете с вирусом, это никак не повлияет на процесс образования антител в организме. На 10 день после первой прививки уже появляется иммунитет, рассказал врач.

Павловских пояснил, что у привитых людей, даже если они болеют в легкой или бессимптомной форме, сокращается интенсивность выделения вируса. Это важно, так как человек, не зная о том, что он заражен, является переносчиком инфекции.

Главврач добавил, что существуют противопоказания для вакцинации: период беременности и кормления грудью, острый период любого заболевания или обострение хронического. Прививаться можно через месяц после выздоровления. Также 30 дней должно пройти после другой прививки. Все прививки двухкомпонентные, между первой и второй должен пройти 21 день. Полный иммунитет формируется на 42 день, начиная от первой инъекции.

Напомним, ГБ№ 1 снова перепрофилируют под больных коронавирусом по приказу Минздрава Свердловской области. Это связано с увеличением случаев заболевания COVID-19. Для пациентов организован второй приемный покой, для размещения изолирован малый корпус стационара.

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