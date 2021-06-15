Получить медпомощь дистанционно при подозрении на COVID-19 могут жители Тагила

Получить медпомощь дистанционно при подозрении на COVID-19 могут жители Тагила
Получить медпомощь дистанционно при подозрении на COVID-19 могут жители Тагила
Сегодня, 14:12Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Вызывать выездную бригаду при подозрении на COVID-19, а не приходить самостоятельно в поликлиники, призвал жителей Нижнего Тагила главврач ЦГБ № 1.

Пациентам с признаком ОРВИ не нужно обращаться очно в поликлинику, чтобы минимизировать возможные социальные контакты с потенциально здоровыми людьми, отметил главный врач Центральной городской больницы № 1 Александр Павловских на пресс-конференции, состоявшейся в ЦГБ во вторник, 15 июня.

Да, при каждой поликлинике есть кабинет неотложной инфекционной помощи, но все поликлиники на сегодняшний день организовали дистанционную форму работы. В городской поликлинике № 1 Нижнего Тагила сегодня с 8 утра до 8 вечера работает пять выездных бригад. Выедная бригада приезжает к пациенту на дом, ставит диагноз, берет мазок, выдает больничный и лекарственные препараты для лечения коронавируса, рассказал TagilCity.ru Павловских.

Он отметил, что в данный момент тагильские больницы полностью обеспечены лекарствами и средствами индивидуальной защиты. Медики готовы принять всех пациентов с коронавирусной инфекцией, даже с учетом роста заболеваемости.

Напомним, за последние две недели в Свердловской области зарегистрирован рост новых случаев заболевания COVID-19, в связи с чем в регионе развернуто свыше 3,1 тысячи коек для ковидных пациентов. Из них свободны чуть больше 35% от общего коечного фонда.

Сюжеты:
КоронавирусЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
здоровьеобществомедикиполиклиникиЦГБ №1Нижний Тагилкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы