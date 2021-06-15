Получить медпомощь дистанционно при подозрении на COVID-19 могут жители Тагила

Да, при каждой поликлинике есть кабинет неотложной инфекционной помощи, но все поликлиники на сегодняшний день организовали дистанционную форму работы. В городской поликлинике № 1 Нижнего Тагила сегодня с 8 утра до 8 вечера работает пять выездных бригад. Выедная бригада приезжает к пациенту на дом, ставит диагноз, берет мазок, выдает больничный и лекарственные препараты для лечения коронавируса, рассказал TagilCity.ru Павловских.