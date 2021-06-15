Замеры проходили при температуре воздуха +27 градусов и западном ветре со скоростью пять метров в секунду. При текущих замерах показатель диоксида азота был 0,2 мг/м3. Во время контрольных 20-минутных — значение вещества поднялось до 0,4 мг/м3, что превысило норму в два раза (разовое ПДК диоксида азота 0,2 мг/м3).
Диоксид азота — вещество третьего класса опасности. Воздействует на органы дыхания. В зависимости от концентраций проявляются различные последствия воздействия вещества на организм человека — от слабого раздражения слизистых оболочек глаз и носа до отека легких. Источниками выбросов диоксида азота в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год.
Информaция о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Укaзанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным гoсударственным органом. Для получeния официaльной информации о состоянии окружaющей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соoтветствующие запросы в Уральское межрегиoнальное управлeние Росприроднадзора.