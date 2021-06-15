Роспотребнадзор не смог обязать ЕВРАЗ НТМК защитить тагильчан от выбросов

Предписание было выдано ЕВРАЗу после проверки ведомством в октябре 2020 года. Согласно документу, к апрелю 2021 года предприятие должно было «убрать» из предполагаемой санитарно-защитной зоны жилые дома, соцобъекты и садовые участки.
Однако, как следует из судебных документов, Роспотребнадзор не дал четких указаний, какие именно объекты попадают под ликвидацию.
При этом п. 8 предписания не содержит никаких индивидуализирующих характеристик объектов, которые надлежит «убрать» (отсутствует указание на адреса, кадастровые номера объектов, их координаты, на принадлежность третьим лицам и т. д.). В акте проверки также отсутствует информация об объектах, в отношении которых допущено нарушение п. 5.1. СанПиН,говорится в решении арбитражного суда.
Таким образом, суд определил, что данный пункт неисполним и постановил его отменить.
Стоит отметить, что санитарно-защитная зона ЕВРАЗ НТМК не установлена до сих пор. Сроки ее утверждения переносятся каждый год на протяжении более 10 лет. В 2020 году на предприятии заявляли, что проект СЗЗ находится на госэкспертизе и будет принят к концу года. Однако этого до сих пор не произошло, что подтверждают и судебные документы.
В настоящее время решение об установлении санитарно-защитной зоны производства АО «ЕВРАЗ НТМК» Федеральной службой Роспотребнадзора не принято, границы СЗЗ не установлены, данное обстоятельство не отрицается Роспотребнадзором,сообщается в судебном решении.