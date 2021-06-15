Роспотребнадзор не смог обязать ЕВРАЗ НТМК защитить тагильчан от выбросов

Стоит отметить, что санитарно-защитная зона ЕВРАЗ НТМК не установлена до сих пор. Сроки ее утверждения переносятся каждый год на протяжении более 10 лет. В 2020 году на предприятии заявляли, что проект СЗЗ находится на госэкспертизе и будет принят к концу года. Однако этого до сих пор не произошло, что подтверждают и судебные документы.