Роспотребнадзор не смог обязать ЕВРАЗ НТМК защитить тагильчан от выбросов

Роспотребнадзор не смог обязать ЕВРАЗ НТМК защитить тагильчан от выбросов
Роспотребнадзор не смог обязать ЕВРАЗ НТМК защитить тагильчан от выбросов
Сегодня, 17:09Здоровье и экологияАнна ГригорьеваФото: TagilCity.ru
Арбитражный суд Свердловской области отменил предписание Роспотребнадзора убрать в радиусе одного километра от ЕВРАЗ НТМК жилые застройки и садово-огородные участки. Суд счел такие условия невыполнимыми.

Предписание было выдано ЕВРАЗу после проверки ведомством в октябре 2020 года. Согласно документу, к апрелю 2021 года предприятие должно было «убрать» из предполагаемой санитарно-защитной зоны жилые дома, соцобъекты и садовые участки.

Однако, как следует из судебных документов, Роспотребнадзор не дал четких указаний, какие именно объекты попадают под ликвидацию.

При этом п. 8 предписания не содержит никаких индивидуализирующих характеристик объектов, которые надлежит «убрать» (отсутствует указание на адреса, кадастровые номера объектов, их координаты, на принадлежность третьим лицам и т. д.). В акте проверки также отсутствует информация об объектах, в отношении которых допущено нарушение п. 5.1. СанПиН,говорится в решении арбитражного суда.

Таким образом, суд определил, что данный пункт неисполним и постановил его отменить.

Стоит отметить, что санитарно-защитная зона ЕВРАЗ НТМК не установлена до сих пор. Сроки ее утверждения переносятся каждый год на протяжении более 10 лет. В 2020 году на предприятии заявляли, что проект СЗЗ находится на госэкспертизе и будет принят к концу года. Однако этого до сих пор не произошло, что подтверждают и судебные документы.

В настоящее время решение об установлении санитарно-защитной зоны производства АО «ЕВРАЗ НТМК» Федеральной службой Роспотребнадзора не принято, границы СЗЗ не установлены, данное обстоятельство не отрицается Роспотребнадзором,сообщается в судебном решении.

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РоспотребнадзорЕВРАЗ НТМКНижний ТагилСанитарно-защитные зоны
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