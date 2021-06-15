Введение ограничений из-за COVID-19 в Свердловской области не исключил Куйвашев

Евгений Куйвашев в ходе прямого эфира Е1 заявил, что сразу два крупных мероприятия в Екатеринбурге могут не состояться из-за коронавируса и возможного введения новых ограничений в регионе.
Речь идет о «Ночи музыки» и общегородском выпускном, которые должны состояться 25 июня.
Мы внимательно следим за состоянием дел. По поводу ограничений — не исключаю ограничительных мер. Мы будем к этому подходить максимально аккуратно. Не знаю ни про выпускной, ни про «Ночь музыки». Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Нам недели хватит, чтобы понять, как будет развиваться ситуация, заявил губернатор Свердловской области.
Напомним, на протяжении последних двух недель в Свердловской области растет заболеваемость COVID-19. В связи с этим в регионе развернуто свыше 3,1 тысячи коек для ковидных пациентов. Из них свободны на сегодняшний день около 1,1 тысячи, что составляет чуть больше 35% от общего коечного фонда.