Куйвашев про Черноисточинский пруд: «Мы предотвратили экологическую катастрофу»

Работы начнутся в этом году. Предварительно подготовлены все проекты и проектные решения. Мы буквально предотвратили экологическую катастрофу,сказал губернатор во время региональной конференции «Единой России».
Он поблагодарил тех, кто постоянно поднимал проблему очистки — экологов и местных жителей.
Напомним, в текущем году Черноисточинское водохранилище под Нижним Тагилом планируется очистить от донных отложений. Подготовка уже практически окончена, а сами работы планируется начать в июне после завершения нереста рыбы. Полный комплекс мероприятий оценивается в 441 миллион рублей и рассчитан на 4 года.