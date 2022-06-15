Куйвашев про Черноисточинский пруд: «Мы предотвратили экологическую катастрофу»

Куйвашев про Черноисточинский пруд: «Мы предотвратили экологическую катастрофу»
Куйвашев про Черноисточинский пруд: «Мы предотвратили экологическую катастрофу»
Сегодня, 09:13Здоровье и экологияИрина КириловаФото: 1MI
В течение нескольких лет свердловские власти добивались выделения средств на очистку Черноисточинского пруда под Нижним Тагилом. В текущем году они выделены и планируется начать работы. По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, это помогло предотвратить экологическую катастрофу.

Работы начнутся в этом году. Предварительно подготовлены все проекты и проектные решения. Мы буквально предотвратили экологическую катастрофу,сказал губернатор во время региональной конференции «Единой России».

Он поблагодарил тех, кто постоянно поднимал проблему очистки — экологов и местных жителей.

Напомним, в текущем году Черноисточинское водохранилище под Нижним Тагилом планируется очистить от донных отложений. Подготовка уже практически окончена, а сами работы планируется начать в июне после завершения нереста рыбы. Полный комплекс мероприятий оценивается в 441 миллион рублей и рассчитан на 4 года.

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Касается каждогоЭкологияНижний Тагил
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