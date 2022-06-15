Медики Нижнего Тагила получили награды в честь профессионального праздника

15 июня в медицинском колледже Нижнего Тагила собрались главврачи, заведующие, фельдшеры, медсестры, акушерки и другие сотрудники городских больниц, чтобы получить награды от главы города Владислава Пинаева. Торжественное мероприятие состоялось в честь предстоящего профессионального праздника медицинских работников, который в этом году отмечают 19 июня.
Те два года, которые мы прожили в непростых условиях, показали, насколько мы едины. Есть жители, градообразующие предприятия, медицинские учреждения, но самое главное — наши медики и врачи. За два года вы спасли сотни, тысячи жизни тагильчан. Поэтому хочу сказать слова огромной благодарности за ту работу, которую делаете вы и ваши коллективы, произнес Владислав Пинаев.
Благодарственные письма от мэра получили фельдшер Горбольницы № 4 Дмитрий Доронин, фельдшер «Свердловского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом» Анастасия Ельцова, старшая медсестра Кожно-венерологического диспансера Светлана Иванова, медсестра Горбольницы № 1 Ольга Князева и другие медработники учреждений здравоохранения.
В рамках мероприятия почетными грамотами главы города были удостоены семь медиков, в числе которых — завотделением Психбольницы № 7 Ольга Давыдова, фельдшер ГБ № 4 Наталья Ярокова, замглавварча Стоматологической поликлиники Николай Корытов, врач перинатального центра Татьяна Малахова.
Также глава города поблагодарил представителей градообразующих предприятий и крупных компаний за помощь медучреждениям города в период борьбы с коронавирусной инфекцией.
Поздравления в честь Дня медицинского работника сотрудники больниц получили не только от градоначальника, но и от своих руководителей. Главврач Городской поликлиники № 4 Жанна Климова пожелала старшему поколению медиков как можно дольше приносить пользу тагильчанам, а молодым специалистам — помнить о своем призвании. А Сергей Овсянников, который возглавляет Демидовскую больницу добавил:
Мы вместе подтвердили истину, что команда и чувство взаимовыручки дорогого стоит. И хотелось бы отметить, что в трудные времена администрация города была рядом как член единой команды. Мы, конечно, готовы ко всем поворотам, испытаниям, но хотелось, чтоб их было поменьше. Давайте над этим работать вместе и дружно.