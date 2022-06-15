Медики Нижнего Тагила получили награды в честь профессионального праздника

Те два года, которые мы прожили в непростых условиях, показали, насколько мы едины. Есть жители, градообразующие предприятия, медицинские учреждения, но самое главное — наши медики и врачи. За два года вы спасли сотни, тысячи жизни тагильчан. Поэтому хочу сказать слова огромной благодарности за ту работу, которую делаете вы и ваши коллективы, произнес Владислав Пинаев.