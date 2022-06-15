Тагильчане сваливают ветки в мусорные баки и рядом с контейнерными площадками

В регионе было зафиксировано 140 нарушений по складированию древесных отходов. По законодательству, размещение отходов вне контейнерной площадки квалифицируется как несанкционированная свалка. На уборку у собственников земельных участков есть 30 дней. Если нарушения не ликвидированы, то этим занимается региональный оператор. При этом средства, потраченные на уборку, взыскиваются с собственников через суд.
Чаще всего на завалы веток жалуются жители домов, расположенных в частном секторе. Людей беспокоит, что подобные нарушения могут привести к возгораниям.
Переместив свалки со своего участка к контейнерной площадке, жители перекладывают возможные риски на своих соседей, проживающих рядом с местом накопления ТКО, рассказал TagilCity.ru исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Он отметил, что при поступлении жалоб, регоператор сразу уведомляет о нарушениях собственника земельного участка. При этом управляющие компании реагируют и начинают уборку оперативнее, чем муниципалитеты.
Главы районов Нижнего Тагила регулярно делают объезды. Зимой следят за вывозом снега, а летом — чтобы управляющие компании косили траву и вычищали кусты, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.
Спиливать деревья просто так нельзя, обязательно должно быть согласование с муниципалитетом, пояснил представитель одной из УК Нижнего Тагила. Он отметил, что если после кронирования кустов появляется куча веток, то отдельно вызывается специальная машина, чтобы вывезти их.
Те, кто кронирует деревья на городских улицах, те и должны организовывать их вывоз, например, дорожные службы Нижнего Тагила. «Облкоммунэнерго» очищает зоны у проводов линий электропередач, работники сами вывозят и перерабатывают отходы. Также и мы на обслуживаемой территории вывозим сами, пояснили TagilCity.ru в управляющей компании.
В частном секторе, следовательно, за вывоз подобного мусора отвечают собственники. Но иногда жители частного сектора не хотят сами утилизировать ветки, поэтому подбрасывают их на контейнерные площадки многоквартирных домов, рассказали в тагильской УК.
Территория нашей компании граничит с частным сектором. Несмотря на то, что у них есть свои контейнерные площадки, тагильчане стаскивают нам ветки и другой мусор, который приходится убирать за наш счет, отметил представитель УК.
По словам тагильчан, также большая проблема со складированием веток наблюдается и в коллективных садах. С наступлением дачного сезона садоводы прибирают свои участки и вывозят ветки от деревьев и кустарников на общие площадки. Правление сада должно заказывать отдельную службу для вывоза — но далеко не все это делают.
Регулярно садоводы свозят свои ветки на общую контейнерную площадку. Они лежат там неделями, их никто не убирает, рассказала редакции TagilCity.ru владелица сада в пригороде Нижнего Тагила.
Несвоевременный вывоз веток в садах или во дворах может закончиться плачевно, напоминают тагильчанам спасатели. На площадках или стихийных свалках часто оказывается стекло, которое нагревает солнце — это может привести к пожарам. Кроме того, возгорание может вызвать и неосторожное обращение с огнем, например, брошенный с балкона в палисадник со срезанными ветками окурок.
В частном секторе и дачных кооперативах в основном дома деревянные, вспыхнувший огонь может распространиться очень быстро и привести к массовому возгоранию. А если ветки свалены рядом с лесом, то могут загореться и деревья.
На данный момент в Нижнем Тагиле отменен особый противопожарный режим, запрещавший разводить огонь на участках. Теперь древесные отходы тагильчанам можно сжигать в специальных бочках. Кроме того, в магазинах продаются различные измельчители для безопасной утилизации веток.