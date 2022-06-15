Тагильчане сваливают ветки в мусорные баки и рядом с контейнерными площадками

Свалки веток в коллективных садах Нижнего Тагила

По словам тагильчан, также большая проблема со складированием веток наблюдается и в коллективных садах. С наступлением дачного сезона садоводы прибирают свои участки и вывозят ветки от деревьев и кустарников на общие площадки. Правление сада должно заказывать отдельную службу для вывоза — но далеко не все это делают.