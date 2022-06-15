Вмешаться в строительство дороги через лес попросят екатеринбуржцы губернатора

Вмешаться в строительство дороги через лес попросят екатеринбуржцы губернатора
Вмешаться в строительство дороги через лес попросят екатеринбуржцы губернатора
Сегодня, 11:05Здоровье и экологияРинат КамалиевФото: 1MI
Против строительства автодороги прямиком через лес выступают активные екатеринбуржцы. Они уже решили обратиться за помощью к главе региона Евгению Куйвашеву.

Жители микрорайона Уктус уральской столицы недовольны планами возведения трассы, ради которого будет проводиться вырубка общепаркового леса.

По их словам, планируется написать обращение. Люди считают, что дорога требуется, чтобы в будущем вырубить лес и застроить домами территорию.

Горожане переживают, что строительство завершится уже после первого этапа. Возле улицы Рощинская, 74 появится конечная остановка общественного транспорта и в результате будет много машин, а лес испорчен. Местные жители утверждают, что уже предлагали свой вариант решения проблемы и встречались с депутатами, которые обещали помочь.

Согласно информации с портала государственных закупок, прокладка улицы Рощинской от Молодогвардейцев до Химмашевской пройдет в два этапа. Цена проекта оценена почти в 800 миллионов рублей. Тендер выиграла компания «ПромСтройДекор».

Сюжеты:
ЭкологияНовости УрФО
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