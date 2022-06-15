За разжигание костров уральцы оштрафованы почти на 10 миллионов рублей

За разжигание костров уральцы оштрафованы почти на 10 миллионов рублей
За разжигание костров уральцы оштрафованы почти на 10 миллионов рублей
Сегодня, 11:52Здоровье и экологияРинат КамалиевФото: 1MI
За разжигание костров в лесах более двухсот жителей Уральского федерального округа оштрафованы в общей сложности на 9,8 миллиона рублей.

Как рассказал на пресс-конференции ТАСС начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков, с того момента, как лесные пожары разбушевались в округе, уже свыше тысячи административных дел заведено на нарушителей правил противопожарной безопасности. Это число практически на треть превышает показатель предыдущего года.

При этом 246 человек за злостные нарушения, которые могли бы повлечь за собой серьезный ущерб флоре и фауне, оштрафованы на крупные денежные суммы. Найдено 18 виновников возгораний, на тушение которых потрачено до полумиллиарда рублей. Вероятно, они станут фигурантами уголовных дел, отметил Сандаков.

Сюжеты:
Новости УрФО
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