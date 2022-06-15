За разжигание костров уральцы оштрафованы почти на 10 миллионов рублей

При этом 246 человек за злостные нарушения, которые могли бы повлечь за собой серьезный ущерб флоре и фауне, оштрафованы на крупные денежные суммы. Найдено 18 виновников возгораний, на тушение которых потрачено до полумиллиарда рублей. Вероятно, они станут фигурантами уголовных дел, отметил Сандаков.