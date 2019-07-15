Синоптики обещают тагильчанам небольшое снижение температур к середине недели

В понедельник, 15 июля, синоптики обещают жителям Нижнего Тагила до +31 градуса в дневные часы, без осадков.

Во вторник днем ожидается до +25 градусов, ночью +17 градусов, небольшие дожди, ветер — до 15 метров в секунду.