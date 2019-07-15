Синоптики обещают тагильчанам небольшое снижение температур к середине недели
Сегодня, 08:11Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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По данным Гисметео, жара в Нижнем Тагиле спадет к середине недели.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник, 15 июля, синоптики обещают жителям Нижнего Тагила до +31 градуса в дневные часы, без осадков.
Во вторник днем ожидается до +25 градусов, ночью +17 градусов, небольшие дожди, ветер — до 15 метров в секунду.
В среду, 17 июля, станет еще немного прохладнее, синоптики обещают до +23 градусов днем и +15 в ночные часы. Возможен небольшой дождь, ветер — до 16 метров секунду.
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