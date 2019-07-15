Свердловские врачи впервые провели операцию на почке новорожденному

Наличие порока развития почки медики диагностировали во время беременности жительницы Краснотурьинска. Пациенту направили рожать в Областной перинатальный центр ОДКБ.

После рождения врачи решили провести ребенку операцию лапароскопически, то есть через небольшие проколы на передней брюшной стенке. На момент операции младенцу исполнилось 17 дней, его вес составлял всего три килограмма.