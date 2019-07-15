В Екатеринбурге прошел штормовой ветер

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В столице Урала сильный ветер повалил деревья в некоторых районах города, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Штормовой ветер, о котором свердловчан предупреждали синоптики, пришел в Екатеринбург. Горожане сообщили, что в некоторых районах упали деревья. Около дома на улице Горького дерево упало на линии электропередач, отключения электричества удалось избежать.
На Старой Сортировке и Вторчермете деревья упали на автомобили.
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В Нижнем Тагиле сегодня также наблюдается усиление ветра. Синоптики предупреждают о дождях и грозах.
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