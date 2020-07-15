Число заразившихся COVID-19 свердловских медиков увеличилось в 3,5 раза

По данным Фонда, на 15 июля 535 медиков получили страховые выплаты за то, что заразились COVID-19 на рабочих местах. Как пишет издание, 17 июля министр здравоохранения Андрей Цветков заявлял о 145 медиках, которые заболели коронавирусом. Соответственно, за прошедший месяц их число возросло в 3,5 раза.

В Фонде социального страхования отметили, что по факту каждого случая заболевания коронавирусом у медика проводится расследование. Если у медработника подтвержден диагноз COVID-19, то для получения выплаты диагноз должен быть в перечне заболеваний, утвержденных правительством.

Если медик перенес коронавирус в легкой или бессимптомной форме и в перечне нет его диагноза, выплата не положена,поясняют в Фонде.