Число заразившихся COVID-19 свердловских медиков увеличилось в 3,5 раза
В Свердловской области за месяц число заразившихся коронавирусом медицинских работников увеличилось в 3,5 раза. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на Фонд соцстрахования.
По данным Фонда, на 15 июля 535 медиков получили страховые выплаты за то, что заразились COVID-19 на рабочих местах. Как пишет издание, 17 июля министр здравоохранения Андрей Цветков заявлял о 145 медиках, которые заболели коронавирусом. Соответственно, за прошедший месяц их число возросло в 3,5 раза.
В Фонде социального страхования отметили, что по факту каждого случая заболевания коронавирусом у медика проводится расследование. Если у медработника подтвержден диагноз COVID-19, то для получения выплаты диагноз должен быть в перечне заболеваний, утвержденных правительством.
Если медик перенес коронавирус в легкой или бессимптомной форме и в перечне нет его диагноза, выплата не положена,поясняют в Фонде.
Также там рассказали, что в отношении 200 человек еще не принято решение. В июне Фонд выплачивал страховку 5-10 медикам в день, сейчас за сутки примерно 20-30 человек получают выплаты.