Министр природных ресурсов прокомментировал излив вод из Лёвихинского рудника

По словам Кузнецова, ситуация с изливом вод находится на контроле губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и регионального министерства природных ресурсов.

На обезвреживание воды на этой территории регион тратит 30 млн рублей каждый год. Кроме того, учреждено «УралМонацит», которое в течение восьми лет занимается обезвреживанием шахтных вод,пояснил Кузнецов.

Министр заявил, что в этом году власти дополнительно выделили 25 млн рублей, которые пойдут на модернизацию очистного оборудования.

Как рассказали в департаменте инфомполитики, шахтные воды не влияют на водоснабжение жителей региона — воду тестирует Роспотребнадзор. В случае ухудшения качества воды, санслужбы уведомили бы местные власти.

На сегодняшний день таких уведомлений в адрес администрации города Нижний Тагил не поступало. Исключено попадание окисленных вод и в систему питьевого водоснабжения второго по численности жителей города Среднего Урала, поясняют в департаменте.

Кроме того, тагильчане обеспечиваются водой из Черноисточинского и Верхне-Выйского прудов, куда не поступает вода из рудника.

Глава Кировградского ГО Александр Оськин отметил, что водозабор на реке Тагил находится выше по руслу реки и попадание шахтных стоков в систему водоснабжения посёлка полностью исключено.

Другие потребители воды из реки Тагил ниже сброса шахтных вод отсутствуют, заключил он.

В первом полугодии 2020 года было нейтрализовано 654,7 тысячи кубометров неочищенных вод, истекающих из рудника. Планируется, что в этом году начнется изучение гидрогеоэкологического состояния компонентов окружающей среды возле шахты.