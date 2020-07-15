Министр природных ресурсов прокомментировал излив вод из Лёвихинского рудника
Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов заявил, что излив шахтных вод Лёвихинского рудника не несет угрозы здоровью людей. Об этом он рассказал на пресс-конференции ТАСС.
По словам Кузнецова, ситуация с изливом вод находится на контроле губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и регионального министерства природных ресурсов.
На обезвреживание воды на этой территории регион тратит 30 млн рублей каждый год. Кроме того, учреждено «УралМонацит», которое в течение восьми лет занимается обезвреживанием шахтных вод,пояснил Кузнецов.
Министр заявил, что в этом году власти дополнительно выделили 25 млн рублей, которые пойдут на модернизацию очистного оборудования.
Как рассказали в департаменте инфомполитики, шахтные воды не влияют на водоснабжение жителей региона — воду тестирует Роспотребнадзор. В случае ухудшения качества воды, санслужбы уведомили бы местные власти.
На сегодняшний день таких уведомлений в адрес администрации города Нижний Тагил не поступало. Исключено попадание окисленных вод и в систему питьевого водоснабжения второго по численности жителей города Среднего Урала, поясняют в департаменте.
Кроме того, тагильчане обеспечиваются водой из Черноисточинского и Верхне-Выйского прудов, куда не поступает вода из рудника.
Глава Кировградского ГО Александр Оськин отметил, что водозабор на реке Тагил находится выше по руслу реки и попадание шахтных стоков в систему водоснабжения посёлка полностью исключено.
Другие потребители воды из реки Тагил ниже сброса шахтных вод отсутствуют, заключил он.
В первом полугодии 2020 года было нейтрализовано 654,7 тысячи кубометров неочищенных вод, истекающих из рудника. Планируется, что в этом году начнется изучение гидрогеоэкологического состояния компонентов окружающей среды возле шахты.
Ранее блогер снял на видео кислотные реки, которые втыкают из Лёвихинского рудника. В департаменте информационной политики заявляли, что рудник не ликвидируют из-за залежей полезных ископаемых. Прокуратура Нижнего Тагила начала проверку из-за сообщений о разливе вод.