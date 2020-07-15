Только бы выжить. Почему в Нижний Тагил пришла аномальная жара

Почему так жарко?

По информации уральских синоптиков, средняя температура на 7 градусов превышает обычную для лета. Такая аномальная жара происходит из-за таяния льдов на севере Сибири, что повлекло за собой изменением воздушных потоков над Россией, считает профессор Потсдамского института изучения климатических изменений Андерс Леверман.

Ученый в интервью изданию DW рассказал, что «Климатический хаос» на планете, когда стоит аномальная жара в одном месте и наводнения в другом, вызывают джет-стримы — высокие струйные течения. Такой поток «застыл» в этом году над Сибирью и Уралом. Вызвано это активным таянием льдов у северного побережья. Ведь если нет льда, то меньше отражается солнечный свет, и океан, а вместе с ним и близлежащие территории, нагреваются и подпитывают джет-стрим.

Похожего мнения придерживаются и российские специалисты. Из-за глобального потепления в высоких широтах все чаще возникают блокирующие антициклоны, которые и приводят к аномальной жаре на Урале и в Сибири, отмечает глава Российского гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Дальше будет только хуже?

Жара опасна не только лесными пожарами, также она приводит к дальнейшему таянию льдов, что грозит разрушением инфраструктуры — дорог, трубопроводов, зданий. Иными словами, Уралу и Сибири грозит очень серьезный экономический ущерб, считают российские и зарубежные ученые.

Первым тревожным звонком последствий климатических изменений в этом году стал прорыв резервуаров и разлитие нефти в Норильске, что стало еще одной экологической катастрофой. В МЧС сообщили, что из-за проседания свай фундамента произошла разгерметизация резервуара. По мнению руководства компании «Норникель» и специалистов Экологического фонда Сибирского федерального университета, причина этому - аномально теплые летние температуры, стоящие уже несколько лет, которые растопили мерзлый грунт.

Уральские экологи менее пессимистичны. По их прогнозам, Свердловской области экологическая катастрофа не грозит, во всяком случае в ближайшее время. Однако некоторые изменения все-таки произойдут.

Свердловская область находится намного южнее Полярного Урала с вечной мерзлотой. Однако в этих льдах, которые продолжают таить, содержится много органических материалов. Когда они станут разлагаться, начнется неконтролируемое выделение газов. И вот тогда последствия могут быть серьезнее, парниковый эффект начнет усиливаться. Это влечет за собой резкие перемены в погоде, затяжные дожди или, наоборот, засуху, сильные ураганы. Свердловскую область это тоже коснется. На севере региона проходят магистральные газопроводы, на которых вполне возможны аварии,поделился мнением с TagilCity.ru эколог Андрей Баринов.

Также аномальная жара вносит изменения в и так непростую экологическую обстановку Нижнего Тагила.

Да, еще 10 лет назад погода была более стабильной. Если и были жаркие дни, то они стабильно переменялись с дождями. А сейчас вторую неделю ни капли не упало. Температура воздуха могла быть выше среднемесячной нормы только на 2-3 градуса. Из-за такой погоды не рассеиваются вредные примеси от тагильских заводов. Водоемы мельчают, начинают цвести. Взять тот же многострадальный Черноисточинский пруд. Жара способствует размножению сине-зеленых водорослей, это один из факторов их появлений,отметил эколог.

Фото: Андрей Волегов

Жара — смертельная опасность для «хроников»

Не только экология страдает от аномальной жары, но и сами люди. Для тех, кто имеет хронические заболевания, такая погода может стать смертельной. Жара провоцирует скачки артериального давления, учащенное сердцебиение, сдавленность в груди и приступы стенокардии. В большинстве случаев страдают пожилые люди.

Мы бабушке за неделю три раза скорую вызывали. У нее жутко скачет давление из-за жары. Из-за этого приходится постоянно быть рядом с ней,рассказала тагильчанка.

Медики заявляют, что в условиях жаркой погоды изменяются практически все показатели здоровья человека.

Понижается тонус вен, при этом скорость кровотока в коже увеличивается, а во внутренних органах падает. В результате уменьшается доставка кислорода к печени, почкам, кишечнику, скелетным мышцам и другим органам и системам, что затрудняет их работу. Происходит больше инсультов, инфарктов и гипертонических кризов,рассказали TagilCity.ru в тагильской ЦГБ № 4.

Фото: 1Mediainvest.ru

Также медики отмечают опасность жары для больных атеросклерозом и с хроническими заболеваниями легких — бронхитом, астмой и т. д.

Чрезмерное охлаждение на жаре тоже чревато последствиями. Любители поплавать в водоеме с холодной водой из-за спазма зарабатывают приступ стенокардии или даже инфаркт. Особенно опасно для организма отправляться в плавание в алкогольном опьянении.

Конечно, нагрузка на медиков в период жары возрастает. Особенно на бригады скорой помощи. Количество вызовов сейчас в разы больше. В основном вызывают пожилые люди, им сложно регулировать давление в такую погоду. Еще бывает люди простужаются после купания. К таким из-за коронавируса тоже повышенное внимание,сообщили на станции скорой помощи Нижнего Тагила.

Фото: 1Mediainvest.ru

Как выжить во время жары?

Простые советы от медиков:

Пить много жидкости. При этом температура воды должна быть комнатной. Ледяная вода может привести к ангине или расстройству желудка. Отказаться от алкоголя. Спиртные напитки обезвоживают организм, повышают кровяное давление, нарушают терморегуляцию. По возможности не выходить на улицу в наиболее жаркие часы - с 11:00 до 16:00. В этот период есть большой риск получить тепловой удар. Искупаться. Лучшее время суток для купания – с 8:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00. Купаться лучше через 1-1,5 часа после еды, но не на голодный желудок. Меньше есть. В жару желудку тяжело перерабатывать тяжелую пищу - мясо и молочные продукты. Выбрать правильную одежду. Она должна быть свободная, светлых тонов, желательно из натуральных тканей. Пользоваться солнцезащитными средствами, чтобы не получить ожог кожи. Не пренебрегать лекарствами. Особенно тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

Как сохранить жизнь и здоровье своих питомцев в жару?

Дискомфортно в жару и животным, не стоит подвергать их опасности долгого нахождения на солнце, следить за здоровьем. Ветеринары рекомендуют чаще поить питомца прохладной водой, соблюдать режим прогулок — только день и вечер, проветривать помещение, где находится животное.

Фото: pixabay.com

Еще отличный способ спасти питомца от жары — это подстричь его. Сезонная стрижка поможет отрегулировать теплообмен и сохранить здоровье животного,рассказала тагильский ветеринар Наталья.

Одной из проблем в жаркую погоду становится беспечность хозяев, они оставляют животных в запертой машине, когда, например, идут в магазин. Это может обернуться для питомца смертью от теплового удара.

Не стоит забывать, что собаки и кошки не потеют, у них другой способ терморегуляции. В запертой машине воздух почти не циркулирует, и животному с каждой минутой становиться все жарче. Если температура тела повысится свыше 40 градусов, произойдет тепловой удар, а в последствии смерть,отмечает Наталья.