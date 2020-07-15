Только бы выжить. Почему в Нижний Тагил пришла аномальная жара
На Урале вторую неделю стоит аномальная жара. Днем воздух нагревается до температуры выше + 35 градусов, а дождей при этом нет. Жители радуются: «Курортная погода дошла до нас сама». Но обоснован ли этот повод для радости? Об изменениях в климате и влиянии жары на организм человека — читайте в материале TagilCity.ru.
Почему так жарко?
По информации уральских синоптиков, средняя температура на 7 градусов превышает обычную для лета. Такая аномальная жара происходит из-за таяния льдов на севере Сибири, что повлекло за собой изменением воздушных потоков над Россией, считает профессор Потсдамского института изучения климатических изменений Андерс Леверман.
Ученый в интервью изданию DW рассказал, что «Климатический хаос» на планете, когда стоит аномальная жара в одном месте и наводнения в другом, вызывают джет-стримы — высокие струйные течения. Такой поток «застыл» в этом году над Сибирью и Уралом. Вызвано это активным таянием льдов у северного побережья. Ведь если нет льда, то меньше отражается солнечный свет, и океан, а вместе с ним и близлежащие территории, нагреваются и подпитывают джет-стрим.
Похожего мнения придерживаются и российские специалисты. Из-за глобального потепления в высоких широтах все чаще возникают блокирующие антициклоны, которые и приводят к аномальной жаре на Урале и в Сибири, отмечает глава Российского гидрометцентра Роман Вильфанд.
Дальше будет только хуже?
Жара опасна не только лесными пожарами, также она приводит к дальнейшему таянию льдов, что грозит разрушением инфраструктуры — дорог, трубопроводов, зданий. Иными словами, Уралу и Сибири грозит очень серьезный экономический ущерб, считают российские и зарубежные ученые.
Первым тревожным звонком последствий климатических изменений в этом году стал прорыв резервуаров и разлитие нефти в Норильске, что стало еще одной экологической катастрофой. В МЧС сообщили, что из-за проседания свай фундамента произошла разгерметизация резервуара. По мнению руководства компании «Норникель» и специалистов Экологического фонда Сибирского федерального университета, причина этому - аномально теплые летние температуры, стоящие уже несколько лет, которые растопили мерзлый грунт.
Уральские экологи менее пессимистичны. По их прогнозам, Свердловской области экологическая катастрофа не грозит, во всяком случае в ближайшее время. Однако некоторые изменения все-таки произойдут.
Свердловская область находится намного южнее Полярного Урала с вечной мерзлотой. Однако в этих льдах, которые продолжают таить, содержится много органических материалов. Когда они станут разлагаться, начнется неконтролируемое выделение газов. И вот тогда последствия могут быть серьезнее, парниковый эффект начнет усиливаться. Это влечет за собой резкие перемены в погоде, затяжные дожди или, наоборот, засуху, сильные ураганы. Свердловскую область это тоже коснется. На севере региона проходят магистральные газопроводы, на которых вполне возможны аварии,поделился мнением с TagilCity.ru эколог Андрей Баринов.
Также аномальная жара вносит изменения в и так непростую экологическую обстановку Нижнего Тагила.
Да, еще 10 лет назад погода была более стабильной. Если и были жаркие дни, то они стабильно переменялись с дождями. А сейчас вторую неделю ни капли не упало. Температура воздуха могла быть выше среднемесячной нормы только на 2-3 градуса. Из-за такой погоды не рассеиваются вредные примеси от тагильских заводов. Водоемы мельчают, начинают цвести. Взять тот же многострадальный Черноисточинский пруд. Жара способствует размножению сине-зеленых водорослей, это один из факторов их появлений,отметил эколог.
Жара — смертельная опасность для «хроников»
Не только экология страдает от аномальной жары, но и сами люди. Для тех, кто имеет хронические заболевания, такая погода может стать смертельной. Жара провоцирует скачки артериального давления, учащенное сердцебиение, сдавленность в груди и приступы стенокардии. В большинстве случаев страдают пожилые люди.
Мы бабушке за неделю три раза скорую вызывали. У нее жутко скачет давление из-за жары. Из-за этого приходится постоянно быть рядом с ней,рассказала тагильчанка.
Медики заявляют, что в условиях жаркой погоды изменяются практически все показатели здоровья человека.
Понижается тонус вен, при этом скорость кровотока в коже увеличивается, а во внутренних органах падает. В результате уменьшается доставка кислорода к печени, почкам, кишечнику, скелетным мышцам и другим органам и системам, что затрудняет их работу. Происходит больше инсультов, инфарктов и гипертонических кризов,рассказали TagilCity.ru в тагильской ЦГБ № 4.
Также медики отмечают опасность жары для больных атеросклерозом и с хроническими заболеваниями легких — бронхитом, астмой и т. д.
Чрезмерное охлаждение на жаре тоже чревато последствиями. Любители поплавать в водоеме с холодной водой из-за спазма зарабатывают приступ стенокардии или даже инфаркт. Особенно опасно для организма отправляться в плавание в алкогольном опьянении.
Конечно, нагрузка на медиков в период жары возрастает. Особенно на бригады скорой помощи. Количество вызовов сейчас в разы больше. В основном вызывают пожилые люди, им сложно регулировать давление в такую погоду. Еще бывает люди простужаются после купания. К таким из-за коронавируса тоже повышенное внимание,сообщили на станции скорой помощи Нижнего Тагила.
Как выжить во время жары?
Простые советы от медиков:
- Пить много жидкости. При этом температура воды должна быть комнатной. Ледяная вода может привести к ангине или расстройству желудка.
- Отказаться от алкоголя. Спиртные напитки обезвоживают организм, повышают кровяное давление, нарушают терморегуляцию.
- По возможности не выходить на улицу в наиболее жаркие часы - с 11:00 до 16:00. В этот период есть большой риск получить тепловой удар.
- Искупаться. Лучшее время суток для купания – с 8:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00. Купаться лучше через 1-1,5 часа после еды, но не на голодный желудок.
- Меньше есть. В жару желудку тяжело перерабатывать тяжелую пищу - мясо и молочные продукты.
- Выбрать правильную одежду. Она должна быть свободная, светлых тонов, желательно из натуральных тканей.
- Пользоваться солнцезащитными средствами, чтобы не получить ожог кожи.
- Не пренебрегать лекарствами. Особенно тем, кто страдает хроническими заболеваниями.
Как сохранить жизнь и здоровье своих питомцев в жару?
Дискомфортно в жару и животным, не стоит подвергать их опасности долгого нахождения на солнце, следить за здоровьем. Ветеринары рекомендуют чаще поить питомца прохладной водой, соблюдать режим прогулок — только день и вечер, проветривать помещение, где находится животное.
Еще отличный способ спасти питомца от жары — это подстричь его. Сезонная стрижка поможет отрегулировать теплообмен и сохранить здоровье животного,рассказала тагильский ветеринар Наталья.
Одной из проблем в жаркую погоду становится беспечность хозяев, они оставляют животных в запертой машине, когда, например, идут в магазин. Это может обернуться для питомца смертью от теплового удара.
Не стоит забывать, что собаки и кошки не потеют, у них другой способ терморегуляции. В запертой машине воздух почти не циркулирует, и животному с каждой минутой становиться все жарче. Если температура тела повысится свыше 40 градусов, произойдет тепловой удар, а в последствии смерть,отмечает Наталья.
Понятно, что аномальная жара — это последствие изменения климата, которое происходит из-за жизнедеятельности человека. Многим кажется, что проблемы глобального потепления и «парникового эффекта» их не касаются. Однако перемены в погоде, пока не столь заметные для людей, могут полностью перевернуть жизнь на планете.