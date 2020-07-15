УГМС в июле опубликовало отчет о качестве воздуха в Нижнем Тагиле за апрель

Согласно ему, в апреле по городу в целом наблюдалось превышение уровня загрязнения воздуха. Было зафиксировано превышение среднесуточной концентрации бензапирена (2,2 ПДК) и этилбензола (1,5 ПДК). Что касается остальных загрязняющих веществ, то по ним превышений зафиксировано не было.

Согласно данным реестра объектов негативного воздействия на окружающую среду, больше всего выбросов бензапирена в городе производит ЕВРАЗ НТМК. Это 0,0049 тонны в год. При этом, разовая предельно допустимая концентрация вещества в воздухе составляет 0,000001 тонны в год. Источником выбросов этилбензола также является ЕВРАЗ НТМК. Общее количество выбросов составляет 0,0058 тонны в год.