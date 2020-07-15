УГМС в июле опубликовало отчет о качестве воздуха в Нижнем Тагиле за апрель
Отчет о качестве воздуха в городах Свердловской области, том числе и Нижнем Тагиле, за апрель 2020 года был опубликован на сайте Уральского ФБГУ «УГМС» ближе к середине июля. Это первый месячный отчёт, который предоставляет служба с февраля 2020 года.
Согласно ему, в апреле по городу в целом наблюдалось превышение уровня загрязнения воздуха. Было зафиксировано превышение среднесуточной концентрации бензапирена (2,2 ПДК) и этилбензола (1,5 ПДК). Что касается остальных загрязняющих веществ, то по ним превышений зафиксировано не было.
Согласно данным реестра объектов негативного воздействия на окружающую среду, больше всего выбросов бензапирена в городе производит ЕВРАЗ НТМК. Это 0,0049 тонны в год. При этом, разовая предельно допустимая концентрация вещества в воздухе составляет 0,000001 тонны в год. Источником выбросов этилбензола также является ЕВРАЗ НТМК. Общее количество выбросов составляет 0,0058 тонны в год.
Ранее стало известно, что УГМС в течение месяца, с 11 по 14 июля, четыре раза фиксировало превышение в воздухе формальдегида.