Во второй половине недели тагильчан ожидает жаркая и безоблачная погода
Сегодня, 11:42Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле на вторую половину рабочей недели ожидается жаркая и безоблачная погода. Об этом сообщается на сайте Гисметео.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня, 15 июля, днем столбики термометра поднимутся до +36 градусов. Вечером жара спадет незначительно — до +29 градусов. Кроме того, днем порывы ветра будут доходить до девяти метров в секунду.
Завтра, 16 июля, температура воздуха составит от +30 до +37 градусов. При этом порывы ветра составят не больше семи метров в секунду.
17 июля температура будет чуть ниже, по сравнению с предыдущим днем, от +29 до +35 градусов. В дневное время порывы ветра будут доходить до 10 метров в секунду.
Кроме того, все три дня, по данным синоптиков, погода будет безоблачной, кроме 17 июля. Днем ожидается облачная погода.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей