Трудно поверить, что в живописном месте в нескольких километрах от Нижнего Тагила развивается экокатастрофа. Природа, наполненная спокойствием и умиротворением, манит в свои объятья, но стоит подойти ближе, становится отчетливо заметно, что здесь что-то не так.

Размеренный и спокойный образ жизни местных людей заставляет застыть в мгновении. Поселок, где по улицам неторопливо прогуливаются коровы, на велосипедах разъезжают пожилые люди, пара человек размеренно двигаются в сторону подъезда. Остальные укрылись от обжигающих лучей солнца. А недалеко — такие же яркие оранжевые кислотные реки. На лавочках — ни души. Редакция TagilCity.ru пообщалась с женщинами, которые стояли возле продуктового магазина, на вопрос о том, знают ли они о катастрофической ситуации в поселке, услышали ответ:

Были там пару раз еще два года назад. Я за детьми ходила, которые убежали гулять на тот карьер. Больше в том месте не появлялась. Ничего не знаем. Живем как в сказке — чем дальше, тем страшнее.

Продавец из соседнего магазина сообщила о том, что узнала информацию о плачевном экологическом положении только две недели назад — в интернете увидела. Девушка, проживающая в поселке всю жизнь, даже не подозревала о том, что кислотные реки образовались еще в начале 2000-х — после закрытия не функционирующей шахты.

Я удивилась тому, что увидела фотографии в Инстаграм. Оказывается, кислотные реки появились в Левихе еще несколько лет назад,говорит продавец.

На вопрос, что же происходит и как быть, пожилые люди не давали комментариев, лишь говорили, что ничего не знают и не имеют представлений о последствиях угрозы неочищенных шахтных вод. Здесь люди не проинформированы о последствиях и их это не очень беспокоит. В небольшом поселке Левиха каждый знает своего соседа, но даже женщина, которая смотрела вниз со своего балкона подтвердила, что их семья тоже не в курсе всей ситуации.

Елизавета, жительница Екатеринбурга, поделилась, что часто приезжает в «огородный период» в дом своих родителей в Левиху.

Моя бабушка выросла в этой деревне. Она рассказала, что вода идет с «Гидромеда» (так местные жители называют производственное здание рудника, название образовано от сращивания слов «вода» и «медноколчеданный рудник» — прим. ред.). В ее детство «Гидромед» образовывал «лужи» в радиусе доступности, но они были очищены. Вода пробила себе новое устье и теперь, выжигая леса, стремится прямиком в реку, которая протекает через многие промышленные города и поселения,рассказала редакции TagilCity.ru девушка.

Теперь ее родители и бабушка проживают в Нижнем Тагиле. По словам ее бабушки, на «Гидромеде» стоит система очистки, чтобы нейтрализовать кислоты, обработанные известью. Но, не смотря на это, вода, вместе со всей оставшейся от гашения известью идет, в пруд. Белый налет виден издалека, а вода отливает ярко-желтым кислотным цветом. Елизавета добавила, что раньше ее мама уезжала в Левиху на каникулы, а после перебралась туда на время, работала в местной больнице сразу после института.

За кладбищем продолжается пруд, идет приток в Тагилку. Рядом образовываются кислотные болота. Приток Тагилки вышел из устья и затопил близлежащий лес. Там ехать 400 метров было от этого прудика. Мы туда доехали. Я попробовала пройти по земле, а земля вся как порох. Чувствуется, что земля снизу качается, если наступать на нее, то желтый пар выходит — вот это кислота,добавила девушка.

Также, рядом с проезжей частью наблюдаются небольшие водоемы, из которых видны черные жженные пни. Раньше на этом месте похоже был лес. За кладбищем, недалеко от водоемов, находится мертвое озеро. На фоне живописных гор и холмов, яркой зелени и заросших полей с цветами, это желтое озеро выглядит как клеймо, с которым срочно необходимо бороться. На данный момент поселок набирает популярность у туристов, ведь именно здесь можно запечатлеть невероятные снимки приближающейся катастрофы.

Вчера в Левихе были взяты пробы воды из реки, где произошел разлив шахтных вод. Эколог Андрей Волегов сообщил, что все рельефные течения с кислотой напрямую ведут в реку Тагил.