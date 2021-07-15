«Дочка» тагильского УВЗ заплатит 400 тысяч штрафа за разлив нефтепродуктов

У ООО «Технопарк "Тракторозаводский"» не получилось оспорить решение Росприроднадзора о привлечении компании к ответственности за разлив нефтепродуктов. Суды первой и второй инстанции отменять постановление отказались. Компания должна выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

В октябре 2020 года в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора обратился директор ООО «Втормет-плюс» с сообщением о том, что ООО «Технопарк «Тракторозаводский», являющийся дочерним предприятием «НПК «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», нарушает природоохранное законодательство загрязнением почвы нефтепродуктами во время проведения демонтажа ёмкости хранения ГСМ, пишет «Правда УрФО». Как сообщает пресс-служба Росприроднадзора, Сотрудники Росприроднадзора организовали административное расследование, во время которого выявили нарушения. Компанию обвинили в совершении преступления, которое попадает под статью КоАП РФ «Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель». В результате «Технопарк “Тракторозаводский”» оштрафовали на 400 тысяч рублей. Руководство организации с постановлением Росприроднадзора не согласилось и решило обжаловать его в Тракторозаводском районном суде Челябинска. Однако суд признал вину компании доказанной и оставил постановление без изменений. После этого «Тракторозаводский» подал апелляцию в Челябинский областной суд. Вторая инстанция также отказалась менять постановление. Суд ознакомился с материалами дела и решил, что вина ООО «Технопарк «Тракторозаводский» доказана. Жалоба компании оставлена без удовлетворения. Напомним, в марте 2021 года «Водоканал-НТ» был оштрафован на 301 тысячу рублей за слив стоков в Черноисточинске. Новые штрафы за загрязнение воздуха в России будут внесены в КоАП

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