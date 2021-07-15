Дождливо и тепло будет в выходные в Нижнем Тагиле

В предстоящие выходные дни по прогнозам синоптиков в Нижнем Тагиле будет облачно, дождливо, но тепло. К воскресенью прояснится, а температура воздуха поднимется до +25 градусов.

По данным метеорологических служб, к концу недели в Нижнем Тагиле установится теплая, но облачная погода. В пятницу 16 июля синоптики обещаю +21…+23 днем, переменную облачность с прояснениями, без осадков. 17 июля местами пройдут дожди, поднимется ветер с порывами до 9 метров в секунду, температура воздуха в дневные часы прогреется до +23 градусов. Однако уже к воскресенью потеплеет до +25…+27. Синоптики обещают в этот день ясное небо, без осадков. Напомним, одним из лидеров по техногенному загрязнению воздуха стал Нижний Тагил. Пробы брались в 10 городах России. Одним из лидеров по техногенному загрязнению воздуха стал Нижний Тагил

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter