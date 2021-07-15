Дождливо и тепло будет в выходные в Нижнем Тагиле

Дождливо и тепло будет в выходные в Нижнем Тагиле
Дождливо и тепло будет в выходные в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:49Здоровье и экологияФото: Евгения Гаева
В предстоящие выходные дни по прогнозам синоптиков в Нижнем Тагиле будет облачно, дождливо, но тепло. К воскресенью прояснится, а температура воздуха поднимется до +25 градусов.

По данным метеорологических служб, к концу недели в Нижнем Тагиле установится теплая, но облачная погода.

В пятницу 16 июля синоптики обещаю +21…+23 днем, переменную облачность с прояснениями, без осадков.

17 июля местами пройдут дожди, поднимется ветер с порывами до 9 метров в секунду, температура воздуха в дневные часы прогреется до +23 градусов.

Однако уже к воскресенью потеплеет до +25…+27. Синоптики обещают в этот день ясное небо, без осадков.

Напомним, одним из лидеров по техногенному загрязнению воздуха стал Нижний Тагил. Пробы брались в 10 городах России.

Сюжеты:
Нижний Тагил
погодасиноптикивыходныедождьобществотеплоНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы