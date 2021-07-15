Дождливо и тепло будет в выходные в Нижнем Тагиле

По данным метеорологических служб, к концу недели в Нижнем Тагиле установится теплая, но облачная погода.
В пятницу 16 июля синоптики обещаю +21…+23 днем, переменную облачность с прояснениями, без осадков.
17 июля местами пройдут дожди, поднимется ветер с порывами до 9 метров в секунду, температура воздуха в дневные часы прогреется до +23 градусов.
Однако уже к воскресенью потеплеет до +25…+27. Синоптики обещают в этот день ясное небо, без осадков.
Напомним, одним из лидеров по техногенному загрязнению воздуха стал Нижний Тагил. Пробы брались в 10 городах России.