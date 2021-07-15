На очередной «удушливый» выброс с «Коксохима» пожаловались жители Нижнего Тагила

С разных частей города виден стелющийся черный дым, который распространяется в районе «Коксохима» ЕВРАЗ НТМК по Восточному шоссе в Нижнем Тагиле. Выброс произошел около 14:00 15 июля 2021 года, сообщается в группе «Тагил без ям» во «Вконтакте».