На очередной «удушливый» выброс с «Коксохима» пожаловались жители Нижнего Тагила

С разных частей города виден стелющийся черный дым, который распространяется в районе «Коксохима» ЕВРАЗ НТМК по Восточному шоссе в Нижнем Тагиле. Выброс произошел около 14:00 15 июля 2021 года, сообщается в группе «Тагил без ям» во «Вконтакте».
Опять на НТМК что-то горит на «Коксохиме». Это не нормально уже! Авария, не авария, но, так нельзя,возмущается общественник Никита Чапурин.
Очевидцы сообщают, что при закрытых окнах в салоне автомобиле, проезжая место задымления, стоит едкий запах от химических выбросов с «Коксохима», перехватывает дыхание, вызывая удушливый кашель.
Не поверю, что который месяц не могут решить эту проблему. НТМК видимо решил перед выборами сократить население Нижнего Тагила. Черный дымище идет. Куда смотрят надзорные органы. Однозначно себе в карман,делает выводы тагильский общественник.
Напомним, 11 июля в районе «Коксохима» по Восточному шоссе в Нижнем Тагиле распространялся туман ядовитого желто-зеленого цвета. Его было видно со всех сторон города. В воздухе стоял едкий химический запах.