О начале в мире третьей волны пандемии COVID-19 объявил глава ВОЗ

Отмечается, что минувшая неделя стала четвертой неделей подряд, когда во всем мире фиксировался рост числа случаев заболевания COVID-19. Смертность также вновь стала расти после 10 недель снижения. При этом вирус эволюционирует, что приводит к появлению новых вариантов.