О начале в мире третьей волны пандемии COVID-19 объявил глава ВОЗ

О начале в мире третьей волны пандемии COVID-19 объявил глава ВОЗ
О начале в мире третьей волны пандемии COVID-19 объявил глава ВОЗ
Сегодня, 10:48Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
О том, что мир находится на пороге третьей волны пандемии коронавируса, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, несмотря на устойчивое снижение заболеваемости и смертности, которое происходило после вакцинации в Европе и Северной Америке, сейчас показатели поменялись.

К сожалению, сейчас эти тенденции изменились, и мы находимся на ранних стадиях третьей волны,цитируют слова Гебрейсуса «Ведомости».

Отмечается, что минувшая неделя стала четвертой неделей подряд, когда во всем мире фиксировался рост числа случаев заболевания COVID-19. Смертность также вновь стала расти после 10 недель снижения. При этом вирус эволюционирует, что приводит к появлению новых вариантов.

По словам Гебрейесуса, одним из главных факторов роста передачи инфекции является дельта-вариант. На данный момент штамм активен в 111 странах. Предполагается, что в скором времени он будет являться доминирующим штаммом COVID-19.

Напомним, причины третьей волны коронавируса озвучил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. Он высказал озабоченность тем, что свердловчане не соблюдают нормы эпидбезопасности, что приводит к росту числа зараженных.

Сюжеты:
Коронавирус
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