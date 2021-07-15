О вакцинации школьников и дистанционке для студентов на Урале рассказал Павел Креков

О вакцинации школьников в преддверии нового учебного года и переводе студентов на дистанционное обучение из-за отсутствия прививок от коронавируса на Урале рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В эфире радио «Комсомольская правда» (92.3FM) заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков дал разъяснения по вакцинации школьников перед новым учебным годом и переводе студентов на дистанционное обучение из-за отсутствия прививок от COVID-19. В настоящее время вакцины исследуются на возможность прививать ими детей, сообщает Павел Креков. Теоретически ограничения отсутствуют. Клинические испытания должны закончиться к новому учебному году. «Спутник Лайт» рассматривался изначально как вакцина, предрасположенная к тому, чтобы ею вакцинировать несовершеннолетних. Вполне возможно, что она с этой целью и будет использоваться,предполагает заместитель губернатора по Свердловской области Павел Креков. Решение о переводе студентов на дистанционное обучение из-за отсутствия прививок от COVID-19 должно приниматься каждым учреждением самостоятельно, поясняет Павел Креков. Высшие учебные заведения вправе самостоятельно принимать решение о разных формах обучения. Задача поставлена перед всеми одна — убедить людей максимально вакцинироваться. Высшие учебные заведения вправе принять меры для того, чтобы обезопасить преподавательский и студенческий состав. Я знаю, что многие высшие учебные заведения уже предупредили своих студентов о том, что к непосредственным занятиям будут допущены те, кто вакцинирован,заявил Павел Креков. Напомним, российских подростков, в возрасте от 12 до 17 лет, начнут прививать от коронавируса. Вакцинация препаратом «Спутник V» должна начаться до 20 сентября. Российских подростков с сентября начнут прививать от COVID-19

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