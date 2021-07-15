Росприроднадзор утвердил проект полигона ТКО в Нижнем Тагиле

Экспертная комиссия отметила, что данный проект соответствует экологическим требованиям в области охраны окружающей среды.
В состав комиссии вошли 10 специалистов из различных направлений с нескольких регионов. Эксперты изучили всю представленную документацию, чтобы она отвечала экологоческим требованиям. Информацию об этом сообщил генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.
Все замечания, которые были указаны комиссией, приняты во внимание членами комиссии государственной экологической экспертизы.
Уже в скором времени на площадке начнётся подготовительная работа для будущего строительства.
Напоминаем, что почти в 2,8 миллиарда рублей обойдется строительство «под ключ» объектов, на которых производится обработка, накопление и захоронение ТКО в Нижнем Тагиле.