Суточная смертность от коронавируса в России вновь побила рекорд

В очередной раз за текущий месяц 15 июля в России побит суточный рекорд смертности от коронавируса. Скончались еще почти 800 пациентов.

В период с 14 по 15 июля в России зарегистрировано 791 летальный исход среди пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». За сутки выявлено еще 25 293 случая заражения, сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. С начала пандемии в стране умерли в общей сложности 146 069 человек. Общее число заразившихся в стране достигло 5 882 295 человек. На данный момент вылечились 5 278 976 россиян, из них 21 493 пациента — за минувшие сутки. Напомним, 15 июля в третий раз за 5 дней обновлен рекорд по заболеваемости COVID-19 на Среднем Урале. В регионе за сутки заразились почти пол тысячи свердловчан. В третий раз за 5 дней обновлен рекорд по заболеваемости COVID-19 на Среднем Урале

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