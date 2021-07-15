Суточная смертность от коронавируса в России вновь побила рекорд

Суточная смертность от коронавируса в России вновь побила рекорд
Суточная смертность от коронавируса в России вновь побила рекорд
Сегодня, 13:50Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
В очередной раз за текущий месяц 15 июля в России побит суточный рекорд смертности от коронавируса. Скончались еще почти 800 пациентов.

В период с 14 по 15 июля в России зарегистрировано 791 летальный исход среди пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

За сутки выявлено еще 25 293 случая заражения, сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии в стране умерли в общей сложности 146 069 человек.

Общее число заразившихся в стране достигло 5 882 295 человек. На данный момент вылечились 5 278 976 россиян, из них 21 493 пациента — за минувшие сутки.

Напомним, 15 июля в третий раз за 5 дней обновлен рекорд по заболеваемости COVID-19 на Среднем Урале. В регионе за сутки заразились почти пол тысячи свердловчан.

Сюжеты:
Коронавирус
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