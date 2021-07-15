В третий раз за 5 дней обновлен рекорд по заболеваемости COVID-19 на Среднем Урале

В Свердловской области за последние пять дней уже в третий раз обновлен рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. В период с 14 по 15 июля заразились почти 500 человек.

484 новых случая заражения COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области Больше всего случаев диагностировано в Екатеринбурге — 132. Также наличие инфекции лабораторно подтвердилось у жителей Алапаевска, Арамильского, Артемовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов. Отмечается, что 671 пациент находятся в тяжелом состоянии, 430 из них — в реанимационных отделениях, а 343 подключены к аппаратам ИВЛ. В общей сложности на Среднем Урале заболели 99 537 жителей. В России за сутки зафиксировано 25 293 случая коронавируса в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 5 237 и Московской области — 2 444, а также Санкт-Петербурге — 1 954. Таким образом, COVID-19 был выявлен у 5 882 295 россиян. 17 случаев смерти больных COVID-19 зарегистрировано на Среднем Урале Всего от инфекции скончались 4 075 свердловчан. В России общее число летальных случаев достигло 146 069 человек, из них 791 случай зафиксирован в период с 14 по 15 июля. Более 92,6 тысячи свердловчан выписаны из больниц по выздоровлению В Свердловской области за прошедшие сутки из больниц выписано 447 человек, всего выздоровело 92 662 пациента. По стране за сутки из медучреждений выписано 21 493 человека. За все время от инфекции вылечилось 5 278 976 жителей страны. Напомним, предыдущие рекорды по суточной заболеваемости коронавирусом за весь период пандемии были обновлены в Свердловской области 11 и 12 июля. Новый рекорд по заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в Свердловской области

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