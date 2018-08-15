6 случаев энтеровирусных инфекций зафиксированы в Нижнем Тагиле в августе
В Нижнем Тагиле появится единый документ, который будет регламентировать деятельность руководителей образовательных учреждений в области профилактики энтеровирусных инфекций. Решение о его разработке было вынесено по результатам совещания в администрации города, которое прошло 15 августа.
Согласно данным городского отдела Роспотребнадзора, август является месяцем, когда специалисты регистрируют подъём числа заболеваний энтеровирусными инфекциями. В Нижнем Тагиле за прошедшие пятнадцать дней с начала месяца было зафиксировано 16 случаев заражения, но только 6 из них подтвердились по результатам клинических исследований.
В виду отключения холодного водоснабжения в некоторых районах Нижнего Тагила администрация города совместно с профильными службами решили сократить образовательную деятельность в детских садах и организовать промывку сетей водоснабжения после того, как ХВС вновь появится.
Управления образования Нижнего Тагила должно будет разработать единый документ, регламентирующий деятельность образовательных учреждений в вопросах профилактики энтеровирусных инфекций. В нём специалисты должны отразить такие вопросы, как постоянный контроль пищеблоков, уборка помещений и порядок действий при выявлении у ребёнка симптомов ОКИ, сообщает пресс-служба городской администрации.