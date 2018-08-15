6 случаев энтеровирусных инфекций зафиксированы в Нижнем Тагиле в августе

Согласно данным городского отдела Роспотребнадзора, август является месяцем, когда специалисты регистрируют подъём числа заболеваний энтеровирусными инфекциями. В Нижнем Тагиле за прошедшие пятнадцать дней с начала месяца было зафиксировано 16 случаев заражения, но только 6 из них подтвердились по результатам клинических исследований.

В виду отключения холодного водоснабжения в некоторых районах Нижнего Тагила администрация города совместно с профильными службами решили сократить образовательную деятельность в детских садах и организовать промывку сетей водоснабжения после того, как ХВС вновь появится.